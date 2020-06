Frana trascina diverse case fino dentro al mare

Terribile frana ad Alta nel Nord della Norvegia dove diverse case sono state trascinate fino al mare. Il terreno argilloso tipico dei fiordi è estremamente instabile e non sono rari eventi come questi. Per fortuna nessun abitante è rimasto ferito durante lo smottamento anche perché delle otto case finite in mare molte erano case vacanze che sarebbero state abitate solo nelle prossime settimane.

L'incredibile video è stato girato da un Jan Egil Bakkeby, un residente che ha purtroppo assistito impotente alla distruzione della sua stessa casa. Come si legge sui siti locali la zona è stata interdetta al transito poiché dopo la frana principale sono state decine gli smottamenti che hanno interessato l'area. I soccorritori intervenuti nella zona hanno trovato un cane impaurito ma incredibilmente sopravvissuto alla frana.

