Franca Leosini: "Chi si ritrova un ladro in casa e spara ha il diritto di farlo"

Da ventiquattro anni Franca Leosini è la signora del noir italiano, grazie alla trasmissione cult "Storie Maledette". In attesa della prossima stagione, la giornalista e conduttrice napoletana è stata intervistata dal quotidiano Libero, rispondendo a qualche domanda sulla legittima difesa: un tema caldo nel governo, mentre in commissione Giustizia sono allo studio diverse proposte di legge.

Dice Leosini:

Questione controversa. Premetto che avere armi da fuoco in casa è sempre pericoloso (anche se gli omicidi avvengono con le forbici, o i coltelli...). Ma credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita. E l'idea che chi ha sparato per difendersi possa essere processato per omicidio, mi terrorizza. Certo, se il ladro scappa e gli spari alle spalle cambia tutto. Ma in genere mi inquieta la discrezionalità del giudice.