Italiano di 34 anni muore a Barcellona: disposta l'autopsia, è giallo

E' avvolta dal mistero la morte di un italiano a Barcellona. Francesco Masia, 34 anni, di Uri, in provincia di Sassari è morto il 10 aprile sera nella città catalana. I familiari sono stati avvisati in piena notte. Al momento si sa solo che la magistratura spagnola ha disposto l'autopsia. Mercoledì la sorella è partita per Barcellona senza sapere cosa abbia provocato la morte di Francesco Masia.

Qualche giorno fa, scrive la Nuova Sardegna, Masia era stato coinvolto in una rissa, ma non è chiaro se due sere fa si sia verificato un altro episodio del genere, se il cameriere sia morto in seguito alle lesioni riportate nella precedente "scazzottata", oppure se la morte sia avvenuta per cause naturali. Francesco Masia era partito per Barcellona otto anni fa.