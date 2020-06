In Francia primo giorno di "libertà" con la strategia delle zone arancioni

In Francia è iniziata oggi la fase 2 del deconfinamento che allenta ulteriormente il lockdown. È infatti stato revocato il divieto di allontanarsi dalla residenza per oltre i 100 km nel territorio nazionale e da oggi si potranno prendere treni e aerei, ma solo con la mascherina. Rimane l'obbligo di mascherina nei taxi e nel trasporto pubblico, inoltre nell'ora di punta si possono usare i trasporti solo per gli spostamenti verso il luogo di lavoro, la scuola e per necessità medica.

Restano vietati gli assembramenti pubblici di più di 10 persone e lo saranno almeno fino al 21 giugno. I grandi eventi con più di 5mila spettatori non saranno possibili almeno fino al 31 agosto. Le discoteche e le sale da ballo restano chiuse, mentre hanno potuto riaprire da oggi bar e caffé, ma non nelle aree "arancioni" in cui è compresa la stessa Parigi.

Restano limitati ai casi di necessità gli spostamenti dalla Francia continentale alla Corsica e altri territori d'oltremare per via aerea, così come rstano chiuse le frontiere, ma si sta ragionando per una riapertura nello spazio Schengen per il 15 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Francia la Covid-19 hanno ucciso almeno 18.506 persone nei soli ospedali pubblici, mentre sono ancora 14.288 le persone che si trovano ancora ricoverate, di cui 1.302 in terapia intensiva.