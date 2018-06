Ferisce 2 persone in un supermercato urlando "Allah akbar"

Paura in Francia. Una donna è stata arrestata dalla polizia francese nella località di Seyne-sur-mer dopo aver ferito due persone con un taglierino: lo ha reso noto il Procuratore di Toulon, Bernard Marchal.

La donna ha aggredito un cliente in coda alla cassa di un supermercato, gridando "Allah Akbar", ferendo leggermente anche la cassiera; l'uomo, colpito al torace, è stato ricoverato in ospedale.

"Si tratta apparentemente di un atto isolato di una persona con dei problemi psichiatrici, ma ciò non esclude che possa essere radicalizzata", ha spiegato Marchal precisando che è in atto una perquisizione nel domicilio della donna per verificare l'esistenza di eventuali legami con l'estremismo islamico.