Indonesia, suicida in cella pensionato francese accusato di aver molestato più di 300 bambini

Un pensionato francese di 65 anni accusato di aver violentato più di 300 bambini e ragazzi si sarebbe tolto la vita nella cella dove era detenuto nel carcere di Jakarta.

Secondo le autorità di Jakarta, François Camille Abello è stato ritrovato privo di conoscenza nella sua cella, con un cavo attorno al collo. Portato in ospedale, è morto tre giorni dopo nella tarda serata di domenica 12 luglio, ha fatto sapere il portavoce della polizia di Jakarta, Yusir Yunus, come riporta l'Associated Press.

"Le sue condizioni erano inizialmente stabili, poi sono peggiorate a causa dei danni cerebrali dovuti alla mancanza di ossigeno conseguente al tentativo di suicidio", ha detto Yunnus.

Abusi sessuali su oltre 300 minori: le accuse a François Camille Abello

Abello era stato arrestato un mese fa in un hotel di Jakarta, dove era stato trovato in compagnia di due minorenni, dopo la segnalazione di alcuni residenti sulla presenza nell'albergo di uno straniero che stava molestando dei bambini.

Nel suo computer le autorità indonesiane hanno riferito di aver trovato video nei quali il 65enne molestava più di 300 minori. Il capo della polizia ha detto che Abello si era rifiutato di collaborare alle indagini e di fornire le password di accesso ai programmi sul suo computer.

Secondo la polizia, il francese sarebbe stato solito adescare bambini e minori che vivevano per strada, offrendo denaro in cambio di fotografie da scattare nella sua stanza d'albergo per poi avanzare richieste di natura sessuale e chi rifiutava veniva picchiato.

In caso di condanna, secondo la legge indonesiana, Abello rischiava una pena fino alla castrazione chimica o alla morte per fucilazione.