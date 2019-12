Fratello e sorella si incontrano per la prima volta dopo 50 anni

Dopo un appello in tv alle Iene, Luca ha potuto incontrare la sorella per la prima volta dopo 50 anni. Una storia commovente quella andata in onda nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Italia 1. Luca cercava la sorella già da tempo, ma pensava, sbagliando, che si chiamasse Monica. Sapeva solo che era nata Brescia nel 1966. Da qui la decisione di rivolgersi alle Iene. Poche ore dopo la messa in onda del servizio, alla redazione del programma è arrivata un’email inaspettata: "Sono io la Monica che state cercando".

Giulio Golia è riuscito così a rintracciare la donna, che vive a Cattolica e in realtà si chiama Roberta, facendola incontrare con quel fratello che non aveva mai visto né conosciuto. I due erano stati dati in adozione da piccoli e non si erano mai più rivisti, nonostante i molti tentativi da parte di entrambi.

"Vengo a conoscere mio fratello, però i miei genitori sono Lina e Sandro", ci tiene a precisare. La sua mamma adottiva l’ha persa a 13 anni: "A 8/9 mesi avevo già la mia famiglia adottiva - racconta -, io sono stata fortunata". L’abbraccio tra Luca e Roberta è emozionante: per la prima volta possono chiamarsi fratello e sorella guardandosi in faccia.