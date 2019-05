Arriva in ospedale con una freccia piantata nel cuore: intervento eccezionale a Torino

E' arrivato in ospedale con una freccia piantata nel cuore, ma i medici sono dell'ospedale Molinette di Torino sono riusciti a salvarlo. L'operazione, senza precedenti, ha visto protagonista l'équipe del professor Mauro Rinaldi. L'uomo, un 47enne di Aosta, era stato portato a Torino in elisoccorso con un dardo conficcato nel cuore, quasi certamente autoinflitto con una balestra. Sulla dinamica comunque non c'è alcuna certezza.

L'intervento è avvenuto nella notte. La freccia, lunga oltre 30 centimetri, aveva trapassato anche un polmone, oltre al ventricolo sinistro, con un punto di entrata e uno di uscita. Miracolosamente non era già morto. E, anzi, è sempre rimasto sveglio fino all'anestesia.

Dopo l’instaurazione di una circolazione extracorporea d’emergenza per supportare le funzioni cardio-respiratorie, è stato possibile estrarre il dardo dal cuore e riparare le lesioni cardio-polmonari. L’intervento è perfettamente riuscito ed il paziente è stato già estubato e svegliato poche ore dopo.