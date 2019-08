Paura durante il torneo di golf, fulmine cade tra gli spettatori: ci sono feriti

Le telecamere della Nbc hanno documentato il drammatico episodio che si è verificato durante il Tour Championship, in corso sui campi del East Lake Golf Club in Georgia. Come si vede dalle immagini un fulmine è caduto sul campo di gara colpendo un albero. Nella piccola deflagrazione sei spettatori sono rimasti feriti.

Un fulmine ha centrato un albero tra il green della 15esima buca e il tee della 16esima. Sei persone hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici. Quattro, in particolare, sono state colpite da frammenti di corteccia 'esplosa'.

Secondo il Pga Tour, le ferite riportate dagli spettatori non sarebbero gravi.

NEW VIDEO: Scary moments as lightning struck at the #FedExCup outside Atlanta this evening. There are reports of injuries.



