Chiesa stracolma per l'addio a Giuseppe, il pediatra travolto dal fango

Una folla gremita a riempito la chiesa di piazza San Marino, a Palermo, per l'ultimo saluto al pediatra Giuseppe Liotta, travolto dal fango sabato sera a Corleone. Molte persone non sono riuscite a trovare un posto all'interno. Il corpo senza vita del medico è stato ritrovato dopo quasi cinque giorni di ricerche. Era in un vigneto in contrada Frattini, a circa 10 chilometri da dove era stata ritrovata la sua macchina.

Come racconta PalermoToday, questa mattina in tanti si sono recati nella chiesa Mater Ecclesiae per rendere omaggio ad un "eroe normale": i parenti, ma anche gli amici, i colleghi e tanti semplici cittadini che sono rimasti colpiti dalla sua tragica morte: Liotta stava andando a lavorare in ospedale a Corleone quando l'alluvione che ha colpito la provincia di Palermo l'ha travolto. Presente ai funerali pure il sindaco Leoluca Orlando, con indosso la fascia tricolore.

“Cari parenti e amici di Giuseppe - ha detto l'arcivescovo Lorefice durante l'omelia - sento forte il bisogno di stringermi accanto a voi, di farvi giungere la mia vicinanza per questa lacerante sofferenza per la sua perdita. Dopo gli estenuanti giorni di ricerca, Dio ha sentito il vostro grido, conosce già la vostra angoscia, lui conosce la nostra sofferenza, quella di chi perde la persona sempre amata. Giuseppe è stato trovato in un vigneto, è un vero discepolo di Cristo. Fino all’ultimo Giuseppe ha amato tutti, la sua adorata famiglia, i suoi parenti, i tanti figli che ha curato ed accompagnato per il suo lavoro da pediatra. Giuseppe affrontava la giornata con un alto senso del dovere, come padre, marito, membro della comunità parrocchiale e come medico. Giuseppe è vivo perché ha amato, è con noi. Le grandi acque non possono travolgere l’amore”.

Il medico, 40 anni, lascia la moglie Floriana. Ieri sera per lui, che è diventato un simbolo di tenacia e impegno di un'intera categoria, si è tenuta una veglia di preghiera nella chiesa di San Vincenzo.