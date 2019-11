L'addio a Nino, Marco e Matteo: "Dolore profondo"

E' il giorno dell'ultimo saluto: funerali solenni di Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco scomparsi martedì nell’esplosione a Quargnento, nell'alessandrino.

Vigili del fuoco, i funerali delle tre vittime

Accolto dagli applausi e scortato dai compagni ha fatto il suo ingresso in cattedrale ad Alessandria anche il caposquadra Giuliano Dodero, rimasto ferito nell'esplosione della cascina di Quargnento. Giunto davanti al duomo a bordo di un mezzo attrezzato, Dodero, in carrozzina, è entrato in chiesa per assistere alle esequie solenni delle tre vittime, dei tre amici.

I feretri hanno lasciato la camera ardente sulle autoscale dei pompieri e, una volta arrivati alla cattedrale dei Santi Pietro e Marco, sono stati accompagnati dalle sirene dei mezzi dei pompieri e dall'applauso della gente in lacrime. Poi le bare sono state portate a spalle dai colleghi tra due ali di folla commossa.

"Nino, Marco e Matteo, morti in un atto di servizio alla comunità"

Sono circa 1.500 i vigili del fuoco presenti, arrivati da tutta Italia, ma ci sono anche molti componenti di tutte le forze dell'ordine. Il vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, ha iniziato così la messa solenne: "Siamo qui, in questo momento di dolore profondo, per chiedere la benedizione di Dio per Nino, Marco e Matteo, morti in un atto di servizio alla comunità".

Presenti il premier Conte, il ministro dell'Interno Lamorgese e il presidente della Camera Fico, oltre alle delegazioni di molti partiti.