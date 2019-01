Serie di furti a scuola, gli alunni scrivono ai ladri: “Avete preso tutto tranne i libri,ma vi farebbero bene”

Dopo l'ennesimo furto, gli alunni della scuola elementare "Castellaccio" di Sassari hanno deciso di prendere carta e penna per lanciare un messaggio alle persone che si sono appropriate indebitamente del materiale utilizzato dai bambini in classe.

“Cari ladri, siamo i bambini di questa scuola e abbiamo da darvi delle comunicazioni importanti”: inizia così la missiva dei piccoli dopo l'ennesimo furto subito dall'istituto, con insegnanti e famiglie che ormai hanno perso il conto. Certo, come racconta la Nuova Sardegna, entrare nella scuola non è difficile, considerando l'assenza di telecamera di videosorveglianza e la presenza di porte tutt'altro che blindate.

Ma questo non legittima certo i rapinatori a fare razzia quasi periodica nell'istituto, in cui è rimasto poco o niente, come raccontano gli alunni in un estratto della lettera pubblicato dal quotidiano sardo: “Le maestre hanno fatto togliere le macchinette del caffè, non troverete più spiccioli. Non è rimasto più niente da rubare da nessuna parte, avete portato via anche i vecchi radioni che usavamo per cantare e fare inglese. Se proprio volete entrare di nuovo e rischiare la prigione almeno prendete i libri, quelli sono rimasti e siamo sicuri che vi farebbero bene. Grazie”.