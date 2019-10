Va al bancomat e trova 600 euro nella "fessura": non fa la cosa giusta

Non è chiaro come pensasse di poterla fare franca: le telecamere sono presenti in tutte le banche, all'interno e all'esterno. Tant'è. Siamo ad Avellino. Una donna va allo sportello bancomat per prelevare contanti. Infila la tessera magnetica, digita il codice di sicurezza, poi - per disattenzione - ritira solo la tessera ma non i contanti, ben 600 euro, che rimangono "appesi" alla fessura.

In molti casi le banconote vengono "risucchiate" dalla macchina e i dati della mancata transazione fanno in modo che il corrispettivo venga riaccreditato sul conto corrente. Tuttavia se il cliente seguente in fila riesce ad intervenire prima dei trenta secondi di rito, non succede. Ed è un furto.

Avellino, l'uomo è stato denunciato per furto aggravato

L'uomo in coda infatti, accortosi dei soldi in bella vista, si è messo in tasca i 600 euro. Le telecamere della banca ovviamente hanno ripreso tutto. La donna quando si è resa conto di non avere con sè l'ingente cifra è andata a sporgere denuncia ai carabinieri. Non poteva che essere una denuncia generica, perché la donna non era nemmeno sicura di quando avesse perso i contanti.

Le indagini sono state semplici. Grazie all’acquisizione dei video dal sistema di videosorveglianza della banca, i carabinieri hanno visto la scena. Nel video l'uomo, un 55enne del posto, si impossessa delle banconote: è stato denunciato per furto aggravato.