Rubato un camion con 20 tonnellate di cioccolata: bottino da 50mila euro

Venti tonnellate di cioccolata, per un valore di circa 50mila euro: questo il bottino che un abile ladro è riuscito a portare via per poi scomparire nel nulla.

Come ha fatto? Utilizzando dei documenti falsi l'uomo è riuscito a rubare un camion su cui era stata caricata tutta la cioccolata, con il mezzo pesante che si è volatilizzato e al momento risulta scomparso.

Come riporta il quotidiano Die Welt, citando fonti della polizia locale, l'autore del furto ha presentato documenti di identità e di circolazione falsificati. La cioccolata rubata ha un valore di circa 50mila euro, ma il carico non è mai arrivato alla meta prestabilita. Il mezzo doveva partire dall'Austria e arrivare in Belgio.