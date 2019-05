A 93 anni le rubano il carrello, il fruttivendolo glielo ricompra e lo riempie di nuovo

Quando ha saputo che a una sua anziana cliente i ladri avevano rubato il carrello della spesa, con tutto quello che conteneva, un generoso fruttivendolo ha deciso di ricomprarglielo, riempiendolo nuovamente con tutto quello che aveva acquistato in precedenza.

È successo a San Gimignano, in provincia di Siena. Protagonista il fruttivendolo Lauro Campone, con il suo banco di frutta in piazza delle Erbe. Come racconta il quotidiano La Nazione, l’uomo non ci ha pensato due volte quando ha saputo della disavventura capitata alla sua cliente, una anziana di 93 anni della zona, che la settimana prima si era vista portare via il carrello lasciato proprio vicino al suo banco, e così ha deciso di regalarle tutto quello che aveva perso per colpa di qualche ladruncolo. “Un gesto semplice, naturale. Ho fatto quello che dovevo e devo fare”, ha detto.