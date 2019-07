Furto ai controlli di sicurezza in aeroporto, la ladra è un'imprenditrice: video la incastra

Le immagini delle videocamere di sicurezza non lasciano spazio a molti dubbi: è stata proprio lei. Ha rubato un prezioso orologio Rolex Datejust (valore 8mila euro) e un bracciale modello Tiffany (valore mille euro) al varco sicurezza dell'aeroporto Pertini di Torino Caselle.

I fatti risalgono a inizio mese: al termine delle indagini la polizia aeroportuale ha scoperto che la ladra entrata in azione ai controlli di sicurezza era un'imprenditrice, amministratrice delegata di un'azienda del nord-ovest. La refurtiva è stata ritrovata nella perquisizione a casa sua. I preziosi erano stati dimenticati in una delle vaschette porta-oggetti da una torinese, diretta in Sardegna con la famiglia: la donna era convinta che i preziosi fossero stati recuperati dal marito, racconta TorinoToday