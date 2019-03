Rubati i fiori dalla tomba di un bimbo: "Vergogna, e se fosse capitato a tuo figlio?"

"Vergogna, come ci si sente a rubare i fiori a un bambino morto a due anni? E se fosse capitato a tuo figlio?". Melissa e Stefano non nascondono l'incredulità e la pena dopo aver scoperto che qualcuno ha rubato i fiori dalla tomba del loro piccolo Alessandro, morto a fine ottobre a soli due anni per una grave malattia, nel cimitero Billiemme di Vercelli.

I due genitori hanno lasciato un biglietto per chi ha compiuto quel gesto infame, come racconta Il Corriere della Sera. "Un atto così crudele non può restare impunito, speriamo che il ladro si vergogni di ciò che ha fatto", hanno detto poi Melissa e Stefano a Tg Vercelli.

Ovviamente non è tanto per il valore economico, quanto per il gesto in sé. Quel vaso e quei fiori inoltre erano stati scelti dalla sorellina di Alessandro, che ora sulla tomba del fratellino ha lasciato un disegno con un fiore rosso.