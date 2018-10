Rubano peluche con le ceneri della figlia morta: madre disperata, appello sui social

Difficile trovare le parole adatte per commentare una notizia del genere. Ancora più difficile per una madre trovare la forza di lanciare questo appello. Hanno rubato il peluche che conteneva al suo interno le ceneri della figlia morta. La piccola La'Vea è morta a soli due mesi: una "morte in culla". La mamma, La'Quinta McKinney, 33 anni, ha deciso di conservare le sue ceneri all'interno di un orsacchiotto con data di nascita e di morte della bambina. Un peluche che ha tenuto sempre con sé.

Siamo a Hollywood, city degli Stati Uniti d'America della contea di Broward in Florida .Durante un trasloco però il peluche è stato rubato. L'aveva lasciato fuori dalla porta di casa insieme ad altri oeggetti per pochi minuti: quando è tornata, molti dei suoi oggetti erano stati portati via dai ladri: tra cui il peluche con le ceneri della figlia, deceduta due anni fa. La'Quinta ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo: "Vi prego, voglio solo indietro la mia bambina".

"Proprio quando pensavo che nel 2018 non potesse capitarmi nulla di peggio di ciò che mi era già successo, è accaduta una cosa impensabile. Ho preso un giorno libero per occuparmi del trasloco dalla mia vecchia casa alla nuova. Ma quando ho messo tutto fuori dal mio appartamento, mi sono resa contro che il mio furgone da solo non sarebbe bastato a portare tutto. Allora sono andata da una ditta di trasporti per accordarmi per l'affitto di un camioncino. Quando sono tornata mi sono accorta che qualcuno aveva rovistato nelle cose che avevo messo fuori. I miei vestiti, alcuni mobili erano stati portati via.