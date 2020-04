"L'accompagno io a casa", poi sfila la pensione a un anziano di 97 anni: scattano le manette

Episodio di microcriminalità a Bari: un uomo si era offerto di accompagnare un anziano di 97 anni a casa dopo averlo visto ritirare la pensione all'ufficio postale. Con la collaborazione di un complice l'ha poi derubato ed pè scappato con i soldi: la Squadra Mobile di Bari ha così arrestato un pregiudicato 60enne individuato grazie alle immagini di videosorveglianza della posta. In manette è finito anche un suo presunto complice, 27enne anch'egli pregiudicato. I due erano in auto insieme.

Dopo aver subito il furto, l'anziano pensionato si è presentato visibilmente agitato allo sportello, spiegando la situazione. L'Ufficio Postale ha quindi chiamato la Squadra Mobile che ha avviato le indagini. In base alla ricostruzione riportata da BariToday, la vittima era stata notata dal 60enne riuscito a entrare nell'ufficio postale. Quindi, questi, con il viso parzialmente occultato da una mascherina, si è offerto di accompagnare il 97enne a casa, sfilandogli la pensione.

Non è passato molto tempo: il borseggiatore e il complice sono stati rintracciati dopo un breve inseguimento. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso della somma sottratta al malcapitato e di una pinza di 20 cm, strumento probabilmente utilizzato per sfilare i soldi dalla tasca del pensionato. I due sono stati arrestati a vario titolo per furto pluriaggravato, resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e contestualmente denunciati per inosservanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso per l'emergenza Covid-19. La pensione è stata riconsegnata all'anziano e i due sono finiti in carcere.

