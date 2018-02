A Roma vanno a ruba anche i cadaveri (letteralmente)

Sparizioni di peli di pube, femminili e maschili, di pezzi di unghie, persino di una scaglietta di placenta, ma anche il gravissimo tentativo di asportare la falange di un piede con conseguente grave danneggiamento di un cadavere a 'Real Bodies: scopri il corpo umano'. Il tentato furto di una falange di alluce del piede destro trovata staccata da un corpo conservato con la tecnica della plastinazione è avvenuto alla mostra anatomica internazionale allestita al Guido Reni District di via Guido Reni 7 a Roma.

A venire vandalizzata l'opera d'arte plastinata del valore di 90mila euro intitolata 'Il Pensatore' che si trova nella sezione dedicata al sistema nervoso della mostra organizzata come un atlante tridimensionale del corpo umano. La scoperta degli ammanchi e dei danni al corpo intero è stata fatta dagli steward dell'allestimento romano durante i meticolosi sopralluoghi all'ora di chiusura serale di domenica scorsa avvalendosi di foto dettagliate dei corpi realizzate all'inaugurazione.

"Una banda che procura e vende feticci, o una setta che pratica riti con resti di salme, ha preso di mira la nostra mostra" commentano gli organizzatori della mostra anatomica della società Venice Exhibition "sono tutti ammanchi che si potevano mettere a segno senza dare troppo nell'occhio, addirittura nel caso della falange di alluce bastava solo scollare il frammento già sezionato dalla base metallica dell'opera d'arte anatomica per portarsi via un macabro souvenir. Probabilmente in quest'ultimo caso il malintenzionato è stato disturbato da qualche imprevisto o dall'arrivo di qualcuno all'interno della sala, ed ha desistito. Li consideriamo fatti gravissimi".

"Ora costerà fino a 7.000 euro il restauro dell'opera d'arte anatomica - aggiungono gli organizzatori - perché richiederà di ripetere il lungo procedimento della plastinazione che annulla gli effetti della decomposizione dei tessuti biologici del corpo umano".

Il corpo plastinato de 'Il Pensatore' è uno dei 40 corpi interi conservati all'interno dell'esposizione fra cui figurano anche 12 corpi dinamici di atleti durante il gesto sportivo. Le altre sparizioni, frammenti minimi, ma non di minore importanza, sono avvenute nella sezione dedicata all'apparato riproduttivo e nella sezione del sistema muscolare umano.