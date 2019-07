L'appello ai ladri senza cuore: "Restituite i soldi, erano per una mamma"

I ladri sono passati dal retro, forzando la porta e portando via tutto quello che hanno trovato: un tonno di sei chili, salumi, formaggi, diversi oggetti di valore. Ma anche la scatoletta con le offerte dei clienti destinate a una donna. C'è tanta amarezza nelle parole dei titolari di un ristorante in pieno centro a Sassari. Era la notte tra sabato e domenica quando i malviventi sono entrati in azione in piazza Tola.

Come raccontano loro stessi al quotidiano locale, la Nuova Sardegna, ciò che ha fatto più male è stato scoprire che durante il furto era stata portata via anche una piccola cassetta in latta che conteneva una raccolta fondi per una mamma in difficoltà. Parte quindi un appello ai ladri, sempre che "abbiano un cuore".

"È stato un duro colpo - dice Angelo Marras, uno dei titolari - perché dietro ogni cosa che è stata portata via c’è il sacrificio mio e della mia famiglia. Purtroppo oltre alla merce rubata, altra è stata dovuta buttare, perché i ladri hanno lasciato i frigoriferi aperti e si è deteriorata". Nella cassetta da inizio 2019 tanti clienti e amici del locale avevano donato soldi per una donna del posto che sta attraversando un periodo molto complicato.