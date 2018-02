Statua del nonno rubata al cimitero: "Non fondetela, è la nostra storia"

Il loro è un appello commosso: "Non fondete la statua di nonno".

I ladri hanno colpito al cimitero, il furto è dei più odiosi. Nel camposanto di Tagliuno, in provincia di Bergamo, la statua che rappresentava un defunto è stata trafugata.

Per i familiari di Guerino Giovanelli, il falegname di castelli Calepio, quella statua è molto più di un semplice "pezzo di bronzo", ovviamente.

La bellissima statua realizzata dallo scultore di Grumello, Mario Locati, e tanto voluta dalla famiglia, è stata rubata nel doppio raid messo a segno domenica e lunedì notte.

"Hanno portato via - racconta all'Eco di Bergamo la nipote – diverse statue, arredi, portavasi, croci, piccole decorazioni varie, come ci è stato riferito dai familiari dei defunti sepolti vicino alla nostra tomba. Ma quella di mio nonno non era una statua “normale”: per noi nipoti, era lui. Per mia mamma Rosa, 77 anni, che era la primogenita e aveva lavorato con il papà in falegnameria, è come se fosse morto due volte».