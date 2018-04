Ruba per comprare le uova di Pasqua ai figli, poi il gesto generoso del dipendente del supermercato

A Natale siamo tutti più buoni, ma anche a Pasqua c'è chi dimostra di umanità e generosità fuori dal comune. Succede in un supermercato Conad di Grossetto, come racconta il quotidiano Il Tirreno, dove un dipendente dal cuore d'oro ha premiato il migrante che è riuscito a fermare un ladro in fuga con tre bottiglie di whiskey rubate ma ha anche aiutato quello stesso ladro a far passare una Pasqua felice ai suoi bambini.

E' successo tutto la vigilia di Pasqua, mentre il market era affollato per la spesa prima delle feste. Un uomo ha provato a scappare con tre bottiglie di whiskey non pagate, inseguito dal direttore del market, dal responsabile di sala e da una guardia giurata. Austin, il giovane migrante senegalese che chiede l'elemosina proprio di fronte al supermercato, non ha perso tempo e si è lanciato anche lui all'inseguimento, riuscendo a fermare il ladro, un italiano di 37 anni. Il responsabile di sala, Francesco Giaggioli, lo ha ha ringraziato per il suo aiuto regalandogli 20 euro.

Davanti alle porte del supermecato, però, il responsabile ha notato una donna in lacrime: era la compagna del ladro appena fermato. L'uomo, agli arresti domiciliari, aveva deciso uscire e rubare quelle bottiglie per poi rivendirle e compare le uova di Pasqua ai figli della compagna. Mentre il 37enne è stato portato in Questura, il responsabile del punto vendita ha comprato due uova di Pasqua e le ha relagate alla donna.

"Ho una figlia piccolina anch’io - racconta Giaggioli al Tirreno - e non me la sono sentita di lasciar correre. Ho spiegato alla donna che, se ce le avessero chieste, le uova di Pasqua, gliele avremmo regalate senza bisogno che il suo compagno si mettesse nei guai".