Bimbo scomparso trovato morto nell'auto della matrigna: era uscito per giocare con un amico

Spagna sotto shock per la vicenda del piccolo Gabriel Cruz, scomparso il 27 febbraio in un paesino vicino Almeria, nel sud-est della Spagna. Il corpo senza vita del bambino di otto anni, scomparso a fine febbraio in Spagna, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio dell'auto della compagna del padre. Le ricerche del piccolo Gabriel avevano mobilitato un migliaio fra agenti, pompieri e volontari.

"Stamattina la Guardia Civil ha arrestato la compagna del padre di Gabriel mentre trasportava il cadavere del bambino nella sua auto", ha dichiarato il ministro degli Interni Juan Ignacio Zoido.

Gabriel Cruz era stato visto l'ultima volta presso la casa della donna, Ana Julia Quezada, nel paese di Las Hortichuelas, da dove era uscito per andare a giocare con un amico. Secondo El Mundo, la Guardia Civil sospettava della donna già da una decina di giorni.

Proprio ieri migliaia di persone si sono riunite ad Almeria per dimostrare sostegno ai genitori del bambino, Angel e Patricia.

Oggi il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy ha scritto su Twitter: "Condivido con tutti gli spagnoli il dolore per al perdita di Gabriel".