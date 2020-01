Padrone soffre di demenza e gli dà cibo in continuazione: Bazooka arriva a pesare 16 chili

Per lunghi anni il suo anziano padrone, che soffriva di demenza senile, gli ha dato cibo in continuazione. Bazooka, questo il nome del gatto, pesava 16 chili quando è stato preso in cura dai veterinari e dai volontari della Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). Il padrone, morto da poco, riempiva la ciotola di Bazooka ogni volta che la vedeva vuota, dimenticandosi di avergli già dato da mangiare.

A Wake County il gatto ha trovato la sua nuova casa, e con una dieta ipocalorica potrà lentamente tornare in forma. L'anziano "pensava di fare la cosa migliore per il suo gatto, nutrendolo" dice Michelle, la nuova amica di Bazooka. Ci vorranno circa sei mesi affinché il gatto perda circa metà del suo peso attuale: almeno otto chili sono di troppo. In ogni caso, nonostante i movimenti molto felpati e compassati, Bazooka "è molto più attivo di quanto si possa pensare" dicono i volontari.