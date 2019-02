Il suo gatto è scomparso: offre mille euro a chi lo ritrova 

Franco Biondi, un uomo residente a Cesena, in zona Montefiore, è disposto a offrire mille euro a chi gli riporterà a casa Mimì, un gatto bianco e nero a cui l'anziano signore è molto affezionato e che gli teneva compagnia in casa.

Franco è convinto che il felino sia stato rubato, per questo ha lanciato un appello attraverso il Resto del Carlino, in cui racconta il giorno della sparizione: “Venerdì sera ho sentito delle voci in giardino e il verso del mio gatto. Il tempo di uscire, però, che non c’era più nessuno, neppure il mio Mimì”.

Franco è disposto a tutto per ritrovare il suo amico a 4 zampe, tanto da mettere sul piatto una lauta ricompensa: “Sono disposto a offrire mille euro a chi me lo riporterà sano e salvo a casa”. Nel frattempo l'anziano ha tappezzato la città di volantini con la foto di Mimì, con la speranza che il felino venga riportato al più presto a casa.