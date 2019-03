Lite tra madre e figlia, il gatto "perde la testa" e le attacca: salvate dai Vigili del fuoco

Strano ma vero: a volte anche i gatti più dolci e tranquilli del mondo si arrabbiano sul serio. A Vernazzola (Genova) un gatto domestico avrebbe reagito male alla lite in corso tra una madre e una figlia: le ha "attaccate", ha costretto madre e figlia a chiudersi in una stanza e a chiamare persino aiuto per uscirne incolumi. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, racconta GenovaToday.

Vernazzola (Genova), gatto domestico "impazzisce"

Il gatto avrebbe reagito in modo insolito alla lite (forse cercando di difendere una donna dall'altra) iniziando ad attaccarle a graffi e a morsi e diventando sempre più aggressivo. Probabilmente ha somatizzato la tensione tra mamma e figlia. Le due si sono rifugiate in una stanza, hanno atteso un po' di tempo sperando si calmasse e alla fine, vedendo che ciò non succedeva hanno preso il telefono e chiamato i soccorsi.