Silvia e Valentina, gemelle uguali in tutto: laureate con 110 e lode nello stesso giorno

Nate lo stesso giorno, laureate lo stesso giorno, nella stessa materia e con lo stesso voto. Silvia e Valentina Candela sono due gemelle 24enni di Breganze (Vicenza), identiche in tutto e per tutto.

Lo scorso 6 dicembre, al Centro Congressi "A. Luciani" di via Forcellini a Padova, erano tra i dodici laureandi in Ingegneria dei Materiali pronti per discutere la tesi. Prima è toccato a Silvia, con la tesi su "Progettazione ad impatto di un musetto FSAE realizzato con struttura sandwich", poi un quarto d'ora dopo è stato il turno di Valentina, per discutere della "Realizzazione e caratterizzazione di una membrava ibrida per la costruzione di camere ventricolari di un cuore totale artificiale". Per entrambe il massimo dei voti: 110 e lodi.

A parte le elementari, Silvia e Valentina hanno sempre frequentato la stessa classe, "ma non ci siamo mai scambiate né agli esami né alle interrogazioni, perché nessuna delle due voleva prendersi la responsabilità di fare avere un brutto voto all'altra". Ora sperano di trovare lavoro nello stesso posto, come racconta Il Corriere della Sera. Il loro sogno sarebbe lavorare insieme in Lamborghini, ammettono.