Gemelle siamesi verso la morte, la terribile scelta del papà: "Non sceglierò chi salvare"

Ibrahima Ndiaye, un ex manager originario del Senegal, è un padre che è stato messo dalla vita di fronte ad una terribile scelta: dover decidere quale delle due bimbe siamesi di tre anni salvare e quale far morire. Marieme e Ndeye sono unite in un unico corpo, condividono l'apparato digerente, il fegato e hanno solo tre reni. Insieme alla loro famiglia erano volate a Londra con una speranza: trovare un'equipe di medici in grado di separarle senza conseguenze nefaste per la loro salute.

Ma purtroppo così non è stato: secondo i medici del Great Ormond Street, in caso di separazione soltanto una delle due sarebbe riuscita a sopravvivere. Così papà Ibrahima ha fatto una scelta di cuore e di fede, ha deciso di non scegliere tra le due: resteranno unite fino alla loro morte.

La triste storia di questa decisione impossibile è raccontata in un documentario realizzato dalla Bbc che si intitola appunto "Una decisione impossibile", in cui viene mostrato il viaggio di Ibrahima dall'Africa al Regno Unito, dove l'uomo ha incontrato i medici del Great Ormond Street Hospital, specializzati proprio in questa tipologia di interventi. Il documentario andraà in onda questa settimana.

Ma stavolta il quadro clinico delle gemelle siamesi non lasciava spazio a miracoli: Ndeye, la più calma delle due e con il cuore più debole, non avrebbe superato l'intervento. A questo punto Ibrahima ha deciso di lasciare le cose come stanno, non deciderà quale figlia uccidere, anche se entrambe moriranno a breve.

''Sarò qui con loro, fino alla fine – ha detto Ibrahima ai media britannici – le amo entrambe, non posso decidere di uccidere una delle due''.

Il problema di una eventuale operazione è quello del sistema circolatorio, che è molto più complesso e lega entrambe rispetto a quanto pensassero i medici in precedenza. Ora è impossibile separale senza mettere a rischio la loro vita. A gennaio i chirurghi del Great Ormond Street Hospital avevano preso in considerazione la possibilità di separare Marieme e Ndeye, ma il padre si è opposto per l'alta percentuale di rischio e ha preferito negare il consenso. "Le mie ragazze continuano a crescere e mi danno tanta gioia", ha ribadito Ibrahima Ndiaye.

Nella stessa struttura specializzata londinese una maratona chirurgica in più tempi, durata 50 ore, ha permesso di separare un'altra coppia di gemelle siamesi, Safa e Marwa Ullah, unite per la testa e con i vasi sanguigni fusi insieme. L'intervento, eseguito qualche mese fa, è andato bene, e le bimbe sono in fase di recupero, come hanno fatto sapere qualche settimana fa i sanitari.