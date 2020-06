Dimenticati per otto ore, gemellini muoiono nell'auto rovente. Il padre non andrà in carcere

Non andrà in carcere il padre di New York che l'estate scorsa lasciò i suoi due gemelli di un anno, Luna e Phoenix, sul sedile posteriore dell’auto con i finestrini chiusi causandone la morte. Juan Rodriguez, un ex veterano di guerra che prestò servizio in Iraq, si è dichiarato colpevole di condotta negligente, ma ha schivato l’accusa di omicidio colposo. Il Procuratore distrettuale Darcel D. Clark ha spiegato che si è trattato di "un tragico e sfortunato incidente". "Questi bambini hanno sofferto così tanto che dovevamo loro un'indagine più approfondita" ha poi aggiunto, annunciando di aver lasciato cadere le accuse più gravi.

La tragedia risale al 26 luglio scorso. In auto, oltre al padre e i due gemelli, c’era anche il figlio più grande, Tristan, di 4 anni, che venne lasciato all’asilo come ogni mattina. Anziché dirigersi verso il nido, Rodriguez imboccò la strada che percorreva ogni mattina per andare al lavoro. Parcheggiò davanti al James J. Peters VA Medical Center nel Bronx, l’ospedale in cui lavorava come assistente sociale.

Al suo ritorno, otto ore dopo, guidò per un breve tratto di strada prima di accorgersi della presenza dei bambini sul sedile posteriore dell’abitacolo. Per i piccoli ormai non c’era più nulla da fare. Secondo l’ufficio medico legale, quando furono trovati la loro temperatura corporea aveva raggiunto i 108 gradi. Gli organi interni avevano ceduto, il loro cuore non batteva più. L’uomo, disperato, riconobbe subito le proprie responsabilità. "Ho ucciso i miei bambini" disse agli investigatori prima di essere arrestato con l’accusa di omicidio colposo e altri reati. L’uomo venne succesivamente liberato dietro pagamento di una cauzione di 100mila dollari. Adesso dovrà fare i conti solo con il suo dolore. Dopo la morte dei bambini, Rodriguez e la moglie hanno dedicato la loro vita a sensibilizzare gli altri genitori affinché non compiano il loro irrimediabile errore.