I tre gemelli chiamati Gerusalemme, Capitale e Palestina

Una coppia palestinese, nello scegliere i nomi dei loro tre gemelli, hanno deciso di inviare un chiaro messaggio a Donald Trump, che ha ordinato di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. I due coniugi hanno deciso di chiamare i tre neonati con dei nomi quantomeno singolari: “Gerusalemme”, “Capitale” e “Israele”.

Come riporta il giornale online Daily Sabah, i genitori si chiamano Nidal e Islam al-Saiqli, sono di Khan Yunis, nella Striscia ai Gaza e hanno visto venire alla luce a fine dicembre due bimbi e una bimba: a quest’ultima va il nome “Capitale”.

“Grazie a Dio, ho avuto tre gemelli, così abbiamo potuto chiamarli in modo da rispondere alla decisione di Trump”, ha spiegato mamma Islam, 25 anni.”La decisione di Trump non vale nulla, Gerusalemme è la nostra eterna capitale”, ha aggiunto papà Nidal, 30 anni. Per illustrare il messaggio, la coppia ha messo in fila i tre piccoli su un letto, con i certificati di nascita sul pancino.