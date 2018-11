Separate due gemelline siamesi di 15 mesi: l'intervento è durato sei ore

Dopo un intervento durato quasi sei ore, i chirurghi dell'ospedale pediatrico di Melbourne sono riusciti a separare con successo due gemelline siamesi del Bhutan, Nima e Dawa Zagmo, di 15 mesi.

La difficile operazione era stata programmata per il mese di ottobre, ma poi era stata rimandata di un mese in quanto le piccole necessitavano di un maggiore supporto nutritivo per sopportare le ore in sala operatoria e il successivo recupero.

Come riporta News.com.au, le bimbe erano congiunte al torso e condividevano il fegato, con i medici che sono stati costretti a separare pelle, muscoli e fegato per poi ricostruire le pareti addominali. Il dottor Crameri, capo del team di 18 esperti che ha portato a termine la difficile operazione, ha spiegato ai media australiani che le piccole dovranno rimanere almeno uno o due mesi a Melbourne per ricevere le cure necessarie alla ripresa.

Essendo state congiunte per molto tempo ed essendo così piccole, alcune parti dei loro corpi non si sono sviluppate a pieno. Per fortuna, dopo sei ore sotto i ferri, entrambe le bimbe stanno bene.