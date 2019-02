Fa rifornimento di Gpl, mette in moto e si accende sigaretta: fiammata la investe

Fa rifornimento di Gpl, parte e si accende una sigaretta: poi parte una fiammata nell'abitacolo, e la donna alla guida 29 anni, rimane gravemente ustionata. Succede a Genzano, Castelli Romani: è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

I soccorritori sono arrivati in via Fatebenefratelli poco dopo le 12 di sabato: l'utilitaria condotta dalla ragazza transitava in quella strada quando si è verificata la fuga di gas con conseguente fiammata, con la conducente dell'auto che ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la corsa fuori dalla carreggiata. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme ed affidato la giovane alle cure dell'ambulanza del 118.

Come è potuto accadere? A cercare di ricostruire l'accaduto sono gli agenti di polizia del commissariato di Genzano. Secondo i primi riscontri sembrerebbe che l'auto avessae installati due attacchi al serbatoio Gpl, uno attivo e l'altro in disuso.