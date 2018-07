Le immagini dell'incidente di George Clooney

Un video pubblicato sul sito del Corriere della Sera mostra come è avvenuto l’incidente in cui è rimasto coinvolto l’attore George Clooney. L’impatto si è verificato mentre il divo di Hollywood, in moto, era diretto dalla sua casa ad Olbia, dove c’è il set della serie tv Catch22. Un’auto che proveniva dalla direzione opposta ha svoltato a sinistra proprio mentre arrivava la moto di Clooney.

L’impatto tra i due veicoli è stato frontale e piuttosto violento: Clooney è stato ricoverato per alcuni accertamenti ma dimesso poco dopo con solo qualche ferita e una contusione al ginocchio.