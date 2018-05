Aereo militare precipita su una autostrada: ci sono morti

Almeno due persone sono morte nello schianto di un aereo militare vicino all'aeroporto di Savannah, in Georgia, negli Stati Uniti. Si tratta di un C-130 Hercules, a bordo del quale c'erano, secondo quanto riportato da una tv locale del circuito Fox, cinque persone.

L'aereo è precipitato poco dopo il decollo, vicino a una strada.

Il numero dei morti è stato comunicato dalla Chatham Country Emergency Management Agency.

