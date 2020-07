Caccia a "Rambo": 31enne disarma 4 poliziotti e fugge armato con arco e frecce

La polizia tedesca sta cercando con centinaia di agenti un uomo descritto come armato e pericoloso, che si aggira per Oppenau, nel Baden-Württemberg. L'individuo in completa tenuta da combattimento e armato di arco e frecce, coltello e una pistola, è riuscito a disarmare e derubare ben quattro poliziotti.

Si tratterebbe di un tedesco di 31 anni in fuga già da domenica nonostante alle sue calcagna vi siano oltre 100 agenti, tre elicotteri e un'unità cinofila. La polizia ha rilasciato oggi una fotografia dell'individuo al pubblico, invitando chiunque lo veda a chiamare immediatamente gli agenti.

L'uomo si chiama Yves Rausch, e secondo il Baden Online, avrebbe già passato un periodo in carcere per aver colpito una sua ex fidanzata con una freccia. Le autorità hanno consigliato alle scuole, agli asili e ai lidi della città di Oppenau di restare per il momento chiusi.

