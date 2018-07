Ondata di caldo in Giappone: 15 morti e migliaia di ricoveri

Un'ondata di caldo ha provocato almeno quindici morti in Giappone nelle prime due settimane di luglio, mentre sono 12mila le persone ricoverate in ospedale. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati questa domenica, con le temperature che hanno superato i quaranta gradi in molte città del Paese.

Dodici persone sono morte nella settimana che si è conclusa il 15 luglio, in cui ci sono stati quasi 10mila ricoveri; tre persone sono decedute la settimana precedente, caratterizzata da 2.700 ricoveri. La colonnina di mercurio, previsioni alla mano, non è destinata ad abbassarsi presto.

Secondo l'agenzia di stampa Kyodo News, almeno 11 persone sono decedute nella sola giornata di ieri, in maggior parte persone anziane. L'agenzia meteorologica ha già annunciato che le temperature supereranno i 35 gradi in 233 punti dell'arcipelago.

A Gugo, nel centro del Giappone, sono stati registrati 39,8 gradi e in diversi quartieri di Tokyo i termometri hanno superato i 37.

Appena due settimane fa il paese del Sol Levante si era trovato alle prese con devastanti inondazioni che avevano causato decine di morti e milioni di sfollati