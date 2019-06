Malore improvviso per Gigi Simoni: è ricoverato in terapia intensiva

Malore per Gigi Simoni, ex allenatore di calcio di Napoli, Genoa, Pisa e Inter. Simoni è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Il "tecnico gentiluomo", 80 anni compiuti il 22 gennaio scorso, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Gigi Simoni ricoverato in ospedale a Pisa dopo un malore

Le condizioni sarebbero critiche e al suo capezzale c'è tutta la sua famiglia. Passato alla storia come il "tecnico gentiluomo", Simoni è stato l'indimenticato allenatore dell'Inter di Ronaldo. I due insieme hanno vinto la Coppe Uefa del 1997, quando i nerazzurri avevano battuto la Lazio in finale al Parco dei Principi di Parigi. Quell'anno il tecnico si era anche aggiudicato la panchina d'oro.

Nel 1998 era poi stato esonerato dall'allora presidente Massimo Moratti per far posto a Lucescu. Ha allenato anche Napoli, Genoa e Pisa. Gli ultimi incarichi sono stati da dirigente con il Gubbio e da tempo, pur continuando a seguire il calcio, si era di fatto ritirato a vita privata. Da giocatore ha vinto una coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa nella stagione 1967-68.