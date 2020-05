Gilet arancioni in piazza a Milano: show complottista-populista senza mascherine

Gilet arancione d'ordinanza e bandiere tricolori - ma con la mascherina abbassata o in molti casi assente - il movimento dei Gilet arancioni è sceso in piazza stamattina per manifestare in piazza del Duomo, a Milano. Capitanati dal leader Antonio Pappalardo, al grido di 'libertà' e 'dignità', i manifestanti sono tornati ad avanzare le loro richieste: la fine del governo Conte e l'avvio di un nuovo governo nazionale, l'elezione di un'assemblea costituente per approvare una nuova legge elettorale e la coniazione della lira italica.

Decine di persone, in mattinata, si sono assembrate in piazza Duomo a Milano per l'arringa dell'ex generale di brigata dei carabinieri Pappalardo, ex deputato.

Molti partecipanti alla manifestazione, come è possibile vedere dalle immagini postate sui social, non avevano indosso le mascherine e non rispettavano in alcun modo l'obbligo di distanziamento sociale. Il virus viene rappresentato come un "disegno politico" fatto per "venderci alla Cina": complottisti doc, scene abbastanza tristi.

I gilet arancioni confluiscono in larga parte da ciò che, a suo tempo, era stato il Movimento dei forconi.

Il programma, reperibile in rete - populista, complottista, in molti punti sgrammaticato e con inserti di propaganda di estrema destra - è folle: ritorno "alla lira italica", "libertà di medicina alternativa", sfumature no vax e accuse al governo Conte, reo di aver "tolto la libertà ai cittadini".

Dulcis in fundo, si propone un contributo in lire per il "capofamiglia" e rifondare la nazione "sui valori cristiani". Cabaret. Sipario.

