Gilet gialli, in Francia il decimo morto dall'inizio delle proteste

Un automobilista è morto ieri sera in un incidente stradale causato da un blocco un dei gilet gialli a Perpignan, nei Pirenei Orientali, nel sud-ovest della Francia: si tratta della decima vittima dall'inizio della mobilitazione.

L'uomo di 36 anni stava guidando sulla D900 verso la A9 quando ha tamponato un camion fermo dietro a diversi veicoli bloccati da un gruppo di gilet gialli intorno alle 23:30 al casello autostradale. Tre manifestanti hanno cercato di salvarlo, ma l'uomo è morto circa 15 minuti dopo a causa delle ferite.

Quando si è verificato lo scontro, il camion era fermo con le quattro frecce accese, secondo France Bleu Roussillon. L'autista stava parlando con i manifestanti quando l'auto è arrivata ad alta velocità, come dimostrano anche le condizioni del veicolo. "Il conducente del tir è rimasto sul posto aspettando l'arrivo della polizia, contrariamente alle persone che bloccavano la strada e che sono fuggite", ha affermato il procuratore di Perpignan,Jean-Jacques Fagni, aggiungendo che sono rimaste sul posto anche "due o tre gilet gialli, sotto shock".

La manifestazione dei gilet gialli

A sorpresa una manifestazione dei gilet gialli ha preso piede a Montmartre: un centinaio di manifestanti si è riunito questa mattina nel nord di Parigi per la sesta giornata di mobilitazione del movimento di protesta. Il luogo del raduno, tenuto segreto, è stato annunciato questa mattina alle 9 su Facebook da Eric Drouet, una delle figure chiave del movimento. Precedentemento un appello a manifestare in prossimità di Versailles era stato lanciato per depistare polizia e giornalisti.