Giorgia Meloni senza freni: dopo i Pearl Jam se la prende con Fico (e lo chiama "Boldrino")

"Aggiornaci anche quando vai in visita dai terremotati italiani. Boldrino". Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo al presidente della Camera Roberto fico che oggi, visitando l'hotspot di Pozzallo ha difeso il lavoro delle Ong in mare, aggiungendo che, se dipendesse da lui, i porti non li chiuderebbe mai.

Dell'immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore" ha detto il presidente della Camera, Roberto dopo la visita nell'hotspot di Pozzallo, nel ragusano. "Come terza carica dello Stato - ha aggiunto - dico che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore". "Tocca all'Europa farsi carico di questa emergenza, non solo all'Italia - ha concluso Fico - e bisogna tirare fuori gli estremismi perché la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo".

Parole che evidentemente non sono piaciute all'esponente di Fratelli d'Italia che solo pochi giorni fa, sempre sul tema dei migranti, se l'era presa anche con i Pearl Jam. La leader di Fdi non ha gradito la scelta della band di Seattle di prendere posizione sul tema dei migranti durante un concerto allo stadio Olimpico di Roma. Il gruppo di Eddie Vedder ha esguito una cover di 'Imagine' dedicata ai migranti mentre sui maxischermi scorrevano gli hashtag della campagna #Apriteiporti e #Saveisnotacrime ("salvare non è un crimine"). Un messaggio diretto al governo italiano che non è piaciuto alla Meloni. "Diamo ascolto ai Pearl Jam - ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d'Italia -: andiamo a prendere i barconi degli immigrati e portiamoli al party esclusivo degli stessi Pearl Jam organizzato nei prossimi giorni in Costa Smeralda!".