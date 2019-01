Meloni mette la freccia e sorpassa a destra Salvini sui migranti: "Hai ceduto al M5s"

Da parte del governo c'è stato "un cambio di posizione sulla politica migratoria che non comprendo", "non capisco adesso questa marcia indietro". Lo dice in una intervista al Qn la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Se oggi, anche sull'immigrazione e la sicurezza, la Lega cede a Di Maio e Fico è difficile capire quale senso abbia per Salvini tenere in piedi questo governo", osserva. "Non sono d'accordo - spiega Meloni - quando Salvini dice che è possibile accogliere ancora purché non paghino i cittadini. Le spese sanitarie, di trasporto e i servizi sociali di chi entra sono sempre e comunque a carico degli italiani e l'immigrazione incontrollata comporta anche rischi legati alla sicurezza e alla tutela della nostra identità. Poi non scordiamoci che la Chiesa valdese, che accoglierà gli immigrati a carico dell'Italia, prende l'8 per mille".

Dopo un vertice notturno molto teso a Palazzo Chigi, due giorni fa l'Italia ha accettato di accgliere 10-15 migranti delle navi Sea Watch e Sea Eye. La situazione per i 49 migranti che da settimane si trovavano in mare sulle navi delle Sea Watch e Sea Eye si è sbloccata dopo che otto Stati membri dell'Ue (Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo, Olanda e Italia) hanno accettato di accoglierli. La mossa di Conte non è piaciuta a Salvini, ma la distanza di vedute non sembra mettere a rischio la stabilità del governo.

Meloni: "Il governo si basa su un'alleanza innaturale"

Esiste secondo Meloni la possibilità di una nuova maggioranza se Salvini 'stacca la spina' al governo guidato da Leg e Movimento 5 stelle? "Il governo si basa su un'alleanza innaturale" che "sta già facendo, soprattutto per colpa del M5s, gravi danni all'Italia" ma "ad oggi reputo fantapolitica l'ipotesi di maggioranze diverse e 'responsabili' pronti a sostenere il governo. Io credo che questo governo cadrà solo se ci sarà una valida alternativa politica". "Fdi sta lavorando alla costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore capace di contenere tutte quelle anime alternative alla sinistra e al M5S che non si sentono rappresentate appieno dalla Lega, ma che insieme alla Lega possa incarnare l'alternativa di governo della quale l'Italia ha bisogno", conclude la leader di Fdi.

Amnesty International: "Sea Watch, spettacolo pericoloso e indecente"

Dopo l’annuncio dello sbarco delle 49 persone rimaste per 19 giorni in mare a bordo delle due navi di ricerca e soccorso Sea Watch e Sea Eye, Elisa De Pieri, ricercatrice di Amnesty International sull’Europa meridionale, parla di spettacolo "indecente": “Dopo aver trascorso quasi tre settimane sballottate in mezzo al mare in tempesta, queste persone possono ora trovare salvezza sulla terra ferma. Ma il fatto che ci sia voluto così tanto tempo è vergognoso”. “Lo spettacolo pericoloso e indecente offerto da leader politici che battibeccavano mentre donne, uomini e bambini erano abbandonati in un mare di crudele indifferenza non deve più ripetersi”.

“Le autorità italiane e maltesi, dopo aver spudoratamente compromesso il sistema di ricerca e soccorso in mare, usano le persone come pedine di un negoziato sulle politiche in tema d’immigrazione. Il loro cinico disprezzo per la salvezza delle persone è stato rafforzato dal comportamento inumano dei leader europei, che hanno evitato di fornire immediata assistenza alle 49 persone”. “Gli stati membri dell’Unione europea devono smetterla di girare le spalle alle persone lasciate a sé stesse in mare e condividere urgentemente una politica sugli sbarchi rapida, attuabile e che rispetti il diritto internazionale e un equo sistema di distribuzione dei richiedenti asilo all’interno dell’Unione europea”.