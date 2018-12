Giorgia Ranzato sopravvissuta a tre attentati: Parigi, Bruxelles e ora Strasburgo

Giorgia era a Parigi il giorno della strage nella redazione di Charlie Hebdo, il 7 gennaio 2015. Era anche a Bruxelles la mattina del 22 marzo 2016, durante il triplice attacco terroristico. Ed era anche a Strasburgo l'altra sera, quando un uomo ha aperto il fuoco sulla folla che assiepava i mercatini di Natale nel centro della città, a pochi passi dal Parlamento europeo.

La 25enne padovana Giorgia Ranzato lavora proprio all'Europarlamento con Flavio Zanonato. Al momento dell'attacco era con lui, durante la plenaria. "La riunione è stata interrotta da una deputata che ci ha portato la notizia dell’attacco in corso. Le operazioni sono iniziate con l’evacuazione di tutti i deputati scortati dalla polizia nelle macchine del parlamento, poi i funzionari e gli assistenti. Io sono arrivata al b&b che avevo preso in zona stazione alle quattro del mattino", racconta ora al Corriere del Veneto.

Il 7 gennaio 2015 era appena atterrata a Parigi, era il suo primo giorno di Erasmus. Il 22 marzo, a Bruxelles, ha rischiato grosso. Quella mattina stava scendendo le scale della metropoliana a Maelbeek quando una collega l'ha chiamata al telefono e l'ha trattenuta: questione di minuti e Giorgia avrebbe potuto rimanere coinvolta nello scoppio della terza bomba, dopo le due esplose all'aeroporto.

Nel raccontarlo, Giorgia colpisce la giornalista per il suo atteggiamento calmo. Lei risponde: "L’altra sera mi sono detta 'Adesso basta, non è possibile!' ma sono totalmente convinta che non si possa vivere con la paura, non sono cose prevedibili, è inutile barricarsi in casa, certo è che la terza volta…"