Tragedia al parco giochi, la giostra si spezza: morti e feriti

Dal divertimento al dramma nel giro di una manciata di secondi. Il crollo di una giostra in un parco giochi di Ahmedabad, in India, ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altri 27.

Il momento della tragedia è stato immortalato da alcuni presenti: nel filmato si vede la giostra che inizia a fare le sue evoluzioni in aria, fino al momento in cui una delle due estremità, quella con a bordo le 31 persone, staccarsi e crollare al suolo.

Come riporta IndiaToday, le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per far luce sulla dinamica dell'incidente e sulle varie ed eventuali responsabilità. Di seguito il filmato pubblicato su YouTube dal profilo DeshGujaratHD: attenzione, immagini non adatte ai deboli di cuore