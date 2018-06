Giovane mamma scomparsa a Brescia: dai filmati spunta un dettaglio inquietante

In quel borsone non c'erano solo vestiti, come sostiene Abdelmjid El Biti: per gli inquirenti in quella sacca poteva esserci il corpo senza vita della giovane Suad Alloumi, la ragazza (già madre di due bambini) di 29 anni di cui non si hanno notizie ormai da una decina di giorni. Guardando e riguardando le immagini delle telecamere che inquadrano l'ex marito El Biti impegnato a trascinare (con fatica) quel sacco scuro, sarebbe emerso un altro inquietante particolare.

Dalle immagini si riconoscerebbero infatti le sagome di due ginocchia umane: un'ipotesi che rafforza ancora di più la tesi dell'accusa, che ha portato all'arresto di El Biti per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Lui fin dal principio nega tutto, dice che in quella sacca c'erano solo dei vestiti e che non sa che fine abbia fatto la sua ex moglie.

Ma lui quella notte in quella casa in Via Milano c'era eccome: uomo dalla corporatura importante, robusto, dalle telecamere sembra faccia molta fatica a trascinare fuori il borsone, quando mancavano pochi minuti alle 5 del mattino. Un altro indizio importante.