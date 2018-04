Esce dal coma e accusa: "Mi hanno investito, volevano uccidermi"

Giovanni Antonio Pedranghelu è un allevatore 36enne. Da un mese era ricoverato in coma all'ospedale di Sassari dopo esservi arrivato con ferite compatibili con un grave incidente. Ma da quando Giovanni ha ripreso conoscenza ha iniziato a ricordare.

"Volevano ammazzarmi" ha detto ai Carabinieri . "Stavo aprendo un cancello e una macchina mi è passata sopra, ma non ricordo altro"

L'ultimo ricordo lo riporta in un bar del centro di Nughedu San Nicolò nel Sassarese. "Sono uscito dal locale e sono salito in macchina con un conoscente, andavamo a prendere del vino a casa sua, in campagna", ha raccontato l'allevatore dopo essersi risvegliato.

"Arrivati a destinazione sarebbe sceso dall'auto per aprire il cancello", ma la sua memoria ha cancellato il resto.

Secondo gli inquirenti chi ha investito il 36enne, forse convinto di averlo ammazzato, piuttosto che provare a salvargli la vita lo avrebbe trascinato e gettato nella stradina sottostante da un'altezza di circa tre metri.

A volerci vedere chiaro sono i familiari di Giovanni Antonio che si sono rivolti all'avvocato Antonio Secci.