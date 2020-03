Uccise due rarissime giraffe bianche: "Forse è rimasto un solo esemplare in tutto il mondo"

Quando crudeltà e stupidità immane vanno di pari passo, le conseguenze sono drammatiche. Due rarissime giraffe bianche sono state uccise da bracconieri in Kenya. I ranger della riserva naturale Ishaqbini Hirola Conservancy hanno trovato le carcasse di una femmina e del suo cucciolo in un remoto villaggio situato nella contea di Garissa.

We are investigating reports of the deaths of a white Girrafe and a calf in Ishaqbini Conservancy in Garissa County.

Our teams on the ground have seen bones believed to be those of the two giraffes. The bones are estimated to be four months old.