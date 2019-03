A 3 anni Giulio prova per la prima volta la mano bionica: "Mamma, posso tenerla"

''Mamma, posso tenerla?'': la frase spiazzante arriva dal piccolo Giulio, un bimbo di 3 anni di Pomezia che per la prima volta ha provato Energy, un arto mio-elettrico realizzato a un'azienda di Palestrina, cittadina alle porte di Roma.

Il piccolo, nato senza un arto superiore, ha testato questa protesi tecnologica impiantata nel suo braccio, riuscendo ad aprila e chiuderla con semplicità, tanto da rimanere stupito dalle sue potenzialità. Da qui la dolce richiesta alla mamma di tenerla.

Un momento bellissimo, immortalato in un video pubblicato sulla pagina Facebook 'Giulio e l'Agenesia del Braccio'. Per Giulio è stato davvero un giorno speciale, come confermato dalla mamma, Samuela Sarda, a Tgcom24 che ha condiviso la notizia sulla propria pagina: "Grazie, sono senza parole per questa sorpresa. Per molti può essere un semplice movimento meccanico, ma per chi non ha la mano è un miracolo".