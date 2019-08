Festa per Giuseppe, il recordman delle donazioni di sangue: "Ora però devo smettere"

Festa grande oggi al centro trasfusionale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, per celebrare le cento donazioni di sangue di un “veterano”. Un traguardo di rilievo quello raggiunto da Giuseppe Prestifilippo, 68 anni, che gli operatori del Centro e dell’Associazione Aimatos, alla quale appartiene, hanno giustamente voluto festeggiare.

Non è mancata una certa commozione, anche perché la centesima donazione è stata l’ultima per il signor Prestifilippo. Motivi di salute infatti gli precludono di continuare a donare.

“Mi dispiace non poter continuare a donare – ha detto Prestifilippo - ma sono contento di quello che ho fatto e vorrei lanciare un messaggio ai giovani e ai meno giovani. Venite a donare. Basta poco, ma è un gesto che può salvare tante vite”. Alla premiazione hanno partecipato i donatori dell’Associazione Aimatos fra i quali Giorgio Pitarresi, 62 anni, vero e proprio recordman di donazioni, ben 275 in quasi 45 anni. Un “cursus honorum” che gli è valso diversi riconoscimenti. Un grande esempio per tutti.