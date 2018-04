Dramma alla Parigi-Roubaix: arresto cardiaco per il campione belga Goolaerts

Michael Goolaerts trasportato d'urgenza in ospedale dopo un arresto cardiaco accusato durante la classica del ciclismo internazionale Paris - Roubaix.

Michael Goolaerts, che corre con la squadra belga Vérandas Willems-Crelan, è stato trovato disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé nei pressi di Viesly. Nel tragitto verso l’ospedale avrebbe perso conoscenza più volte.

Il ciclista belga ha 22 anni: le immagini della tv francese hanno mostrato i medici effettuare un massaggio cardiaco ai margini della carreggiata.

BREAKING : rider Michael Goolaerts had a cardiac arrest and is on the way to the hospital #ParisRoubaix2018 #Goolaerts pic.twitter.com/o01lrbSp99